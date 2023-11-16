Antalya'da yapılan şok uygulamada bin 263 kişi sorgulandı ve 519 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda 38 sürücüye idari yaptırım kararı uygulandı ve 2 araç trafikten men edildi. Ayrıca 2 yoklama kaçağı şahsa tebliğ yapıldı ve 1 aranan şahıs yakalandı.

Antalya'da gerçekleştirilen şok uygulamada bin 263 şahsın sorgulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla eş zamanlı 'şok uygulama' gerçekleştirildi. 179 personelin katıldığı uygulamada bin 263 şahıs sorgulandı ve 519 araç kontrol edildi; 38 sürücüye idari yaptırım kararı uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi. Uygulama çerçevesinde 2 yoklama kaçağı şahsa tebliğ yapıldı, 1 aranan şahıs ise yakalandı. - ANTALYA