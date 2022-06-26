Antalya'da evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı Antalya'nın Kumluca ilçesinde evinde Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde evinde Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Kumluca Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazır Mahallesi Olimpos mevkisinde bir kişinin Hint keneviri bitkisi yetiştirdiğini belirledi. Adrasan Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli Ç.A, yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada, 10 kök Hint keneviri bitkisi ve kurutulmaya bırakılmış 8 Hint keneviri yaprağı ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA / Mehmet Çakmak - Güncel Olimpos Kumluca Antalya Güncel Haberler

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