Antalya'da Emlak Dolandırıcılığı: 40 Milyon Lira Mağduriyet

ANTALYA'da yaşayan Selçuk İkiz'in, iddiaya göre emlakçı H.İ.A.'ya, karşılığında 1,5 milyon lira ödediği arsa, orman arazisi çıktı. İkiz'in yanı sıra aynı şekilde mağdur edilen 7 kişi, 40 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla toplam 10 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Selçuk İkiz, emlakçı H.İ.A.'nın yönlendirmesiyle Döşemealtı Altınkale'de bulunan bir arsayı almak istedi. İddiaya göre H.İ.A., arsanın sahibi olarak tanıttığı B.B. ile emlakçı olduğu ileri sürülen B.S.'nin, satış sürecini yönettiğini ifade etti. Şüphelilerin, arsa üzerinde mahkemelik bir olay olduğunu, kısa sürede sonuçlanacak bir dava olduğunu söyleyerek güven verdiği aktarıldı. Bunun üzerine Selçuk İkiz, 1,5 milyon lira değerindeki aracını takas yoluyla şüphelilere devretti. Arsanın krokilerinin çizildiği, parsel yerinin gösterildiği ve 'A parseli size verilecek' denilerek güven tesis edildiği kaydedildi. Selçuk İkiz, yaklaşık iki yıl sonra yapılan incelemeler sonucunda satışa konu edilen yerin, orman arazisi olduğunu öğrendi. İkiz, kendisi dışında 7 kişinin daha aynı şekilde mağdur edildiğini öğrendi. İkiz ve diğer 7 kişi, olayla ilgili 10 şüpheli hakkında 'Suç örgütü kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından suç duyurusunda bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Suç duyurusunda; söz konusu alanın orman vasfıyla tescil edildiği, şüphelilerin bunu bildikleri halde gizledikleri ileri sürüldü. Şikayetçiler, şüphelilerin organize hareket ettiğini, aralarında görev dağılımı bulunduğunu ve aynı yöntemle birçok kişiyi mağdur ettiğini iddia etti.

ŞÜPHELİLER İFADELERİNE ÇALIŞMIŞ

Ayrıca şüphelilere ait olduğu iddia edilen bir videoda, ifade sırasında ne söylemeleri gerektiğini önceden aralarında konuştukları ve suçun varlığını ortaya koyabilecek nitelikte ses-görüntü kayıtlarının da dosyaya delil olarak eklendiği belirtildi. Videodaki konuşmalarda, "Bizden şikayetçi olmuşlar, bu işin üzerinde bayağı bir duruyorlar. Fazla dallanıp budaklanmamamız lazım. Ufak bir inceleme yapacaklar. Birbirinizi telefonla hat üzerinden değil, WhatsApp'tan arayın. Telefonlar takibe alınabilir. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz" ifadelerinin yer aldığı kaydedildi. Öte yandan şüphelilerden birinin, "Savcı beni niye çağırmadı" sorusuna, diğer şüphelinin "Seni de çağıracak. Daha toy bir savcı, yeni gelmiş" karşılığını verdiği aktarıldı.

'KARLI TİCARETLER YAPTIRACAĞINI SÖYLEDİ'

Şüphelilerin kötü niyetle kendilerine yaklaştığını ileri süren Selçuk Ekiz, "Olaylar 2021 ve 2022 yıllarında oldu. Biz ticaretle uğraştığımız için, şahıslar maddi gücümüzün olduğunu bilerek bize karlı ticaretler yaptıracağını söyledi ve ilk etapta bir iki ticarette güven sağladı. Bu güveni kazandıktan sonra ailemize girip maddi gücümüzü öğrendi ve arsa önerdi. H.İ.A., arsanın üzerinde mahkemelik bir olay olduğunu, ancak hemen çözüleceğini söyleyip birkaç kişiyi örnek gösterdi. Bizimle görüştürdü. Bu süreç biraz da güvene dayalı ilerledi. Burasını almak için maddi açıdan bizi zorlayacak rakamlar ödedik ve beklemeye başladık. Şahıslara yer için 2021 yılında bizim ödediğimiz rakam 1,5 milyon liraydı. Ancak süreç iki yıl derken sürekli oyalama taktiği ile ilerledi. Sonradan öğrendik ki yerle ilgili aslında kazanılamayacağını bildikleri halde sırf bizi oyalamak için dava açmışlar. Milli Emlak üzerinden bilgiye ulaşamayacağımızı bildikleri için de bizi yıllarca beklettiler" diye konuştu.

'40 MİLYON LİRA GİBİ BİR ÖDEME SÖZ KONUSU'

Şüpheliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden İkiz, "Geçtiğimiz günlerde yerin tamamen ormana devredildiğini öğrendik. Bunun üzerine dava açmaya karar verdik. Tüm delilleri toparlayarak savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu noktadan sonra olayın peşini bırakmayacağız. Gereken cezaları alırlar. Bizden başka kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Biz şu an 8-9 mağduruz. Daha farklı mağdurların da olduğunu düşünüyoruz. İçimizde 20 milyon lirasını veren var. Evini, tarlasını verenler oldu. Şu anda mağdur olup ailece sıkıntıya düşen, hatta boşanma aşamasına gelenler var. Toplamda bildiğimiz kadarıyla 40 milyon lira gibi bir ödeme söz konusu" dedi.