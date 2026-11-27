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Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, COP31'in kentlerinde düzenlenmesine ilişkin, "'Ölü sezon' diye tabir edilen durgun dönemde Antalya'nın adının geçmesi, hafızada tutulması açısından önemliydi. 2027 turizm sezonuna geçiş açısından kolaylık sağlayacaktır." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kentin uluslararası tanıtımına katkı sağlarken, sonbahar döneminde kongre ve etkinlik turizmi potansiyelini de ortaya koydu.

Organizasyonun özellikle turizmde hareketliliğin azaldığı kasımda yapılması, Antalya'nın yalnızca yaz sezonunda değil, yılın diğer dönemlerinde de uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu gösterdi.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, COP31'in Antalya açısından önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Kentin alışık olmadığı farklı bir ziyaretçi kitlesini ağırladığını belirten Yavuz, organizasyonun şehirde yoğunluk oluşturduğunu ve otellerin bu dönemde önemli doluluk oranlarına ulaştığını ifade etti.

COP31'in Antalya'nın ilkbahar ve sonbahar dönemlerindeki kongre ve etkinlik turizmi potansiyelini ortaya çıkardığını vurgulayan Yavuz, "Organizasyonla EXPO alanının yeniden hayat bulması da önemli bir kazanım oldu. 'Ölü sezon' diye tabir edilen durgun dönemde Antalya'nın adının geçmesi, hafızada tutulması açısından önemliydi. 2027 turizm sezonuna geçiş açısından kolaylık sağlayacaktır." diye konuştu.

"Kongre turizmine yönelik yeni yatırımlar açısından referans olacaktır"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Ercan Çek de COP31'in Antalya'ya uluslararası organizasyonlar açısından önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

Organizasyonun önemli sonuçlarından birinin eski EXPO alanının yenilenerek COP31'e ev sahipliği yapması olduğunu vurgulayan Çek, alanın bundan sonraki süreçte benzer büyük uluslararası organizasyonlarda kullanılabilecek altyapıya kavuştuğunu kaydetti.

Antalya'nın bu ölçekteki organizasyonları gerçekleştirebilecek kapasitesini bir kez daha gösterdiğini dile getiren Çek, "Organizasyonun başarısı gelecekte benzer uluslararası etkinliklerin Antalya'ya kazandırılması ve kongre turizmine yönelik yeni yatırımlar açısından önemli bir referans olacaktır. Antalya'nın bu süreçte uluslararası alanda isminin duyulması kentin kongre turizmi potansiyelini de pekiştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Çek, konaklama sektörünün iklim değişikliği konusunda daha hassas davranması ve somut önlemler alması gerektiğine de dikkati çekerek, tüm paydaşların işbirliği ve koordinasyonunun Türkiye ve Antalya adına önemli bir organizasyonun gerçekleştirilmesini sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA