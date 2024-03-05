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Antalya'da Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitimi Açıldı

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Antalya'da, Diyanet Akademisi Başkanlığı 2. Dönem Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitimi açılış töreni gerçekleştirildi. Programda, din görevlilerinin meslek öncesi eğitim alması gerekliliği vurgulandı.

Antalya'da, Diyanet Akademisi Başkanlığı 2. Dönem Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitimi açılış töreni gerçekleştirildi.

Diyanet Akademisi Başkanlığınca, Muratpaşa İlçe Müftülüğünün konferans salonunda düzenlenen program, Kur'an tilavetiyle başladı.

Antalya Hacı Mehmet Gebizli Dini İhtisas Merkezi Müdürü Adnan Gedikoğlu, düzenlenen eğitimin önemini anlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım da din görevlisinde bulunması gereken davet ve nebevi metodun incelikleriyle ilgili konferans verdi.

Programa, merkez ilçe müftüleri, akademi merkezi eğitim görevlileri ile 100 aday din görevlisi katıldı.

Merkezde, müezzin, kayyım, imam hatip, Kuran kursu öğreticisi ve vaiz olarak görev yapacak adayların 6 ay ile 3 yıl arasında? meslek öncesi eğitim alması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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