Antalya'da Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne Operasyon: 6 Tutuklama

Antalya'da ekipler, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik çalışmaları çerçevesinde 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi tutukladı.

Antalya Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, uyuşturucu ticareti yapan, bu faaliyet çerçevesinde de "silahla yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gasp, araç kurşunlama" gibi 7 ayrı suç eyleminde bulunan şahıslar ve 9 kişinin mağdur olduğu olaylarla ilgili 14 adrese eş zamanlı operasyonda düzenledi. Operasyonda; örgüt lideri, 2 örgüt lider yardımcısı ile 5 örgüt üyesi yakalandı. Operasyonda yapılan aramalar neticesinde ise 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, bir miktar metamfetamin ve A4 olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

"Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, kurulan örgüte üye olmak" suçlarından çıkarıldığı mahkemece 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 6 şüpheli ise tutuklandı. - ANTALYA