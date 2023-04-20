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Antalya'da çardakların bulunduğu sahilde yangın çıktı

Antalya'da çardakların bulunduğu sahilde yangın çıktı

Güncel Haberler

Antalya'nın Aksu ilçesi sahilinde çıkan yangında 4 çardak kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Aksu ilçesi sahilinde çıkan yangında 4 çardak kullanılamaz hale geldi.

Kumköy Sahili'nde çardakların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle farklı noktalarda yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 çardak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

Antalya İtfaiye Kumköy Güncel Haberler

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