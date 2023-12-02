Antalya'da aranan kadın izolasyon malzemesinin altında yakalandı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda jandarma ekipleri, hakkında 31 ayrı suçtan 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K.'yi Döşemealtı ilçesinde yakaladı. G.K., evinde yapılan aramada tavan ile çatı arasında gizlenmiş şekilde bulundu.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda jandarma ekipleri Döşemealtı ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Yapılan istihbari çalışmalar kapsamında hakkında 31 ayrı suçtan 42 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranma kaydı bulunan G.K. isimli kadın için çalışma başlatıldı. Ekiplerin adli makamlardan aldıkları izinle G.K.'nin evinde arama çalışması yaptı. Jandarma ekipleri evde yaptıkları aramada G.K.'yi tavan ile çatı arasında bulunan izolasyon malzemesinin altına gizlenmiş şekilde yakaladı. G.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.