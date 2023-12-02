Üye Girişi
Haberler

Antalya'da aranan kadın izolasyon malzemesinin altında yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda jandarma ekipleri, hakkında 31 ayrı suçtan 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K.'yi Döşemealtı ilçesinde yakaladı. G.K., evinde yapılan aramada tavan ile çatı arasında gizlenmiş şekilde bulundu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda jandarma ekipleri Döşemealtı ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Yapılan istihbari çalışmalar kapsamında hakkında 31 ayrı suçtan 42 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranma kaydı bulunan G.K. isimli kadın için çalışma başlatıldı. Ekiplerin adli makamlardan aldıkları izinle G.K.'nin evinde arama çalışması yaptı. Jandarma ekipleri evde yaptıkları aramada G.K.'yi tavan ile çatı arasında bulunan izolasyon malzemesinin altına gizlenmiş şekilde yakaladı. G.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Döşemealtı Jandarma Antalya Güvenlik Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Amardeep Anand kimdir? MasterChef Şef Amardeep Anand kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 4 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 4 Aralık Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title