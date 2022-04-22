Antalya'da 6 yıl önce öldürüldüğü belirlenen kişinin katil zanlısı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da 6 yıl önce kaybolan kişinin öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2016'da kayıp ihbarı yapılan Hüseyin Telli'nin (34) bulunması için çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekip, Telli'nin kaybolduğu gün Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde A.Y'ye (47) ait iş yerinde şüpheli A.G. (41) ile buluştuklarını ve alkol aldıklarını tespit etti.

Gözaltına alınan A.G, ifadesinde Telli'nin kendisine borcu olduğunu ve bu nedenle tartıştıklarını söylediği belirtildi.

Telli'nin kendisine bıçakla saldırdığını iddia eden A.G, "Kendimi korumak için Telli'yi geriye doğu itekledim. O sırada elinde bulunan bıçak göğsüne saplandı. Öldüğünü anlayınca cesedi, S.D'nin aracıyla Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'ndeki araziye götürerek gömdüm." dediği öğrenildi.

A.G'nin ifadesi üzerine polis ekipleri A.Y. ve S.D'yi (39) de gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.D. ve A.Y. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, A.G. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.