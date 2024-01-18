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Antalya'da 2 Bin 100 Ton Zeytinden 320 Ton Zeytinyağı Üretildi

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan Ziraat Odası fabrikasında, 2 bin 100 ton zeytinden 320 ton zeytinyağı üretildi. Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, zeytin üretiminin arttığını belirterek, bu yıl rekoltenin düşük olduğunu ifade etti.

Antalya'da, Kumluca Ziraat Odası Başkanlığına ait fabrikada 2 bin 100 ton zeytinden 320 ton zeytinyağı elde edildi.

Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, yaptığı açıklamada, Kumluca ve çevresinde son yıllarda zeytin üretiminin arttığını, bu yıl iklim şartları ve bazı olumsuzluklara bağlı rekoltenin düşük olduğunu belirtti.

Fabrikalarına üreticilerin 2 bin 100 ton zeytin getirildiğini aktaran Kökce, "Kumluca ve çevresinde yaklaşık 14 bin dekar alanda zeytin üretimi yapılıyor. Zeytin üretilen alanlar her geçen gün artıyor. Bu yıl odamıza ait zeytinyağı sıkma fabrikamızda çiftçilerimiz tarafından getirilen zeytinlerden 320 ton civarında zeytinyağı elde edildi. Ekonomik değeri 80 milyon lira civarındadır." ifadelerini kullandı.

Kökce, oda olarak her yıl 50-60 bin zeytin fidanı dağıtımı yaptıklarını belirterek, hedeflerinin en kısa zamanda ilçe genelinde zeytin üretimi yapılan alanları 20 bin dekara çıkarmak olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Kumluca Zeytin Üretim Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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