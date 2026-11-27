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Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına Gürcistan polisince yapılan müdahaleyi kınadı.

Özdemir, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen 3. Demre Noel Baba Festivali'nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı karşılaşmada, Gürcistan polisinin taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımına tepki gösterdi.

Gürcistan polisi ve UEFA yetkililerinin tutumunu eleştiren Özdemir, "Filistin'e destek amacıyla bayrak açan taraftarlara yönelik Gürcistan polisinin gerçekleştirdiği orantısız müdahaleyi şiddetle kınıyorum." dedi.

Olaylardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Özdemir, Filistin'de yıllardır büyük acılar yaşayan masum sivillerin, özellikle kadınların ve çocukların yanında olduklarını vurguladı.

Özdemir, "Filistin halkının barış, özgürlük ve adalet mücadelesini desteklediğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak da Beşiktaş taraftarlarını sporun kardeşlik, barış ve dayanışma ruhunu yansıtan hassasiyetlerinden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş camiasının ve tüm taraftarın yanında olduklarını aktaran Özdemir, karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ı da tebrik etti.

Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşması, güvenlik gerekçesiyle İstanbul'dan Gürcistan'ın Batum kentine alınmıştı.

Kaynak: AA