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Anket: Cumhuriyetçi seçmenin Trump'a desteği sürüyor

Anket: Cumhuriyetçi seçmenin Trump'a desteği sürüyor

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Eski ABD Başkanı Donald Trump yedi ana başlıkta 37 suçlamayla karşı karşıya olduğu dava kapsamında Florida eyaletinin Miami kentinde yargıç karşısına çıktı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump yedi ana başlıkta 37 suçlamayla karşı karşıya olduğu dava kapsamında Florida eyaletinin Miami kentinde yargıç karşısına çıktı. Trump neyle suçlanıyor ve kendini nasıl savunabilir? Dava, 2024 seçim seçim sürecini nasıl etkiler? Anketler ne diyor?

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump Florida Miami Güncel Haberler

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