Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Pırlanta Eğitimi
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programı öğrencilerine yönelik, Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) işbirliğinde 'Genel Pırlanta Eğitimi' düzenlendi. Eğitimde öğrencilere teorik ve pratik bilgiler verildi.
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programı öğrencilerine yönelik, "Genel Pırlanta Eğitimi" düzenlendi.
Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) işbirliğinde eğitim organize edildi.
JTR eğitmenleri Mehmet Resul Toka ve Aslıhan Kurtuluş Toka, öğrencilere teorik ve pratik eğitim verdi.
Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Harun Bayraktar, davetlerini kabul eden JTR'nin yetkililerine teşekkür etti.