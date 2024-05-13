Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Öğrencileri AYSAF Fuarına Katıldı

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Programı öğrencilerinin, İstanbul'da düzenlenen 70. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı'na (AYSAF) katıldığını bildirdi.

Fuarda, yerini alan Beypazarı M.Y.O, fuar süreci boyunca öğretim elemanları ve öğrenciler, okul tanıtımı, programları ve ürettikleri ürünlerin tanıtımı hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi.

Bunun yanı sıra program öğrenciler, sektörde yer alan tasarım ve trendler konusunda bilgi edinmek ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, yeni malzemeleri yakından görmek için firmaları gezerek fikirler edindi.

Ayrıca trendler ve tasarım ile ilgili düzenlenen konuşma seminerlerine katılarak sektörün önde gelen isimleriyle bilgi alışverişinde bulunuldu.