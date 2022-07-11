Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı hatırlatma dozu yoğunluğu (1) Sağlık Bakanlığı'nın son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için yeni hatırlatma dozu randevularını e-Nabız sistemine tanımlaması üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğunluk yaşandı. Sağlık Bakanlığı'nın son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için yeni hatırlatma dozu randevularını e-Nabız sistemine tanımlaması üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğunluk yaşandı. Son aşısının üzerinden 6 ay geçen kişiler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden bugünden itibaren randevularını alarak Kovid-19'a karşı hatırlatma dozlarını yaptırabilecek. Hatırlatma dozu için TURKOVAC, Sinovac veya BioNTech aşılarından biri tercih edilebilecek. AA / Müjdat Genç - Güncel Ankara Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı MHRS Güncel Haberler

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