Ankara Kalesi'nde Gastronomi Merkezi Projesi Başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Kalesi'ndeki tescilli üç taşınmazın birleştirilmesiyle Başkent'e kazandırılacak gastronomi merkezi için çalışmalara başladı.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Ankara Kalesi'nde gerçekleştirilen restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye kazandırılacak "gastronomi merkezi" için harekete geçti.

Bu kapsamda, Kale, Kireçli, Berrak ve Doyran sokaklarının kesişme noktasında bulunan tescilli taşınmaz konumundaki üç konut birleştirilerek, geleneksel sokak dokusuna ve aslına uygun bir şekilde yeniden yapılacak.

Geleneksel el işçiliği ile ahşap doğramaların yenileneceği projede, taş duvarlarda bozulan derzler onarılacak.

Ayrıca cephe süslemeleri özgün detaylara sadık kalınarak işin ustaları tarafından yeniden işlenecek ve çatı kaplamaları dönemin malzeme ve tekniklerine uygun bir biçimde uygulanacak.

Proje tamamlandığında tarihi yapılar sadece mimari açıdan değil, işlevsel olarak da bölgeye değer katacak ve gastronomi merkezi olarak hizmet verecek.

Merkez, Ankara'nın zengin mutfak kültürünü, yerel ve otantik lezzetlerini yerli ve yabancı turistlere tanıtacak.

Ulus bölgesinin kültürel mirası korunurken sosyal ve ekonomik canlılığına katkı sağlanması hedeflenen projeyle ayrıca, Ankara Kalesi ziyaretçilerine hem tarih hem de yaşam dolu bir deneyim sunulacak.

"Hedefimiz kadim kültürel mirası koruyarak turizmin gelişmesini sağlamak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABB Kültür ve Tabiat Dairesi Başkanlığı Uygulama Denetim Şube Müdürlüğü Yapı Denetim Şefi Hüner Yonga, Dışkale Mahallesi'nde dört farklı sokak kesişiminde bulunan geleneksel Türk evlerinde gerçekleştirilen çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Hedeflerinin, kentin kadim kültürel mirasını koruyarak, turizmin gelişmesini sağlamak olduğunu ifade eden Yonga, Ankara Kalesi'nin önemli bir yerine sahip olan bu yapıların hem mimari miras hem de işlevsellik açısından bölgeye yeniden kazandırılacağını kaydetti.

Uygulama sürecinde yapıların özgün, ahşap ve taş dokularını korumayı ve dönemin mimari özellikleriyle uyumlu şekilde yeniden hayat bulmalarını amaçladıklarını aktaran Yonga, Başkentlilere hizmet verecek bu merkezde hem Ankara'nın mirasının korunacağını hem de bölgenin sosyal ve ekonomik canlılığına güçlü bir katkı sağlanacağını vurguladı.