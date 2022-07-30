Ankara haberi! Nallıhan'da elektrik direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Ankara yerel gündem haberine göre Nallıhan ilçesinde elektrik direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
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Nallıhan ilçesinde elektrik direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
İhsan Yakut (58) yönetimindeki 54 UG 873 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Devrilen tırın sürücüsü Yakut, yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Taner Demir - Güncel