Ankara haberi! Mimarlar Odası Ankara yönetimi hakkında 'terör propagandası' suçundan açılan davaya devam edildi

Ankara haberleri... Terör örgütü PKK'ya müzahir yayın organlarından JIN TV muhabirine ödül veren TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulunun 7 üyesine, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ikinci celsesi görüldü.

Terör örgütü PKK'ya müzahir yayın organlarından JIN TV muhabirine ödül veren TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulunun 7 üyesine, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ikinci celsesi görüldü.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile yönetim kurulu üyeleri Ece Yoltay, Mustafa Özgür Bayramoğlu, Muteber Osmanpaşaoğlu, Nihal Evirgen Kabal, Tuğba Arslan Konak, Ünal Kara ve avukatları katıldı.

Önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okuyan mahkeme başkanı, ödül verilen JIN TV'de yayımlanan Yeşil Pencere Ekoloji program kayıtlarının dosyaya gönderildiğini, ayrıca program yapımcısı Güler Yıldız Bastion ve onun yerine ödülü alan Öznur Değer hakkında daha önce soruşturma veya kovuşturma olup olmadığına ilişkin araştırmanın yapıldığını aktardı.

Daha sonra söz verilen sanıklar, önceki beyanlarını yinelediklerini belirterek beraatlerini talep etti.

Sanık avukatları da mahkemeden, söz konusu kanal ve programa daha önce başka kişi ve kurumlarca ödül verilip verilmediğinin tespit edilmesini istedi.

Davanın esasına katkı sağlamayacağı gerekçesiyle bu talebi kabul etmeyen mahkeme, duruşmayı 22 Kasım'a erteledi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, Mimarlar Odası Ankara Şubesince 29 Eylül 2021'de "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri" töreninde, PKK'nın ideolojisi ve amaçları doğrultusunda Avrupa'da yayın yapan JIN TV ve programcısı Güler Yıldız Bastion'a, "Uluslararası Televizyon Haberciliği" alanında ödül verildi.

Bunun üzerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulunun 7 üyesi hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebiyle dava açıldı.