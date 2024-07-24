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Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 40 zam

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın teklifiyle toplu taşıma araçlarının ücret tarifesi yüzde 38,9 ile 50 arasında zamlandı. Tam biniş ücreti 15 liradan 21 liraya, öğrenci biniş ücreti 7,5 liradan 10,5 liraya ve öğretmen yolcuların bilet ücretleri ise 11 liradan 15,50 liraya yükseldi. Yeni fiyat tarifesi 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, toplu taşıma araçlarındaki ücret tarifesinde yüzde 38,9 ile 50 arasında zam yapılmasını öngören teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurulunca kabul edildi.

TAM BİLET 15 LİRADAN 21 LİRAYA ÇIKTI

Özel halk otobüsleri ve özel toplu taşıma araçları ile ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde uygulanmak üzere gündeme getirilen zam teklifi, EGO Genel Müdürlüğünce hazırlanarak UKOME Genel Kuruluna sunuldu. UKOME tarafından oy çokluğuyla kabul edilen yeni fiyat tarifesine göre, tam biniş ücreti 15 liradan 21 liraya, öğrenci biniş ücreti 7,5 liradan 10,5 liraya ve öğretmen yolcuların bilet ücretleri ise 11 liradan 15,50 liraya yükseldi. Aktarma ücretleri de tam biletlilerde 7 liradan 10 liraya, öğrencilerde 4,5 liradan 6,5 liraya, öğretmenlerde ise 5 liradan 7,50 liraya çıktı.

Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 40 zam

MİNİBÜSTE KISA MESAFE 25 TL

Minibüslerde kısa mesafe için 17 lira olan yolcu ücretinin 25 lira; uzun mesafe için 20 lira olan yolcu ücretinin 30 lira olması kararlaştırıldı. Öte yandan, 18 lira olan kredi kartı biniş ücreti 25 liraya; 442 Esenboğa Havalimanı-Kızılay ve Ankara Şehirlerarası Terminali (AŞTİ) güzergahında çalışan otobüs ücreti ise 50 liradan 75 liraya yükseldi.

YENİ TARİFE 1 AĞUSTOS'TA GEÇERLİ OLACAK

ABB'den, UKOME'nin aldığı karara ilişkin yapılan açıklamada, kentte ulaşım ücretlerine en son 24 Temmuz 2023'te artış yapıldığı anımsatıldı. Toplu taşıma ücretlerine geçen yıl yapılan zam sonrasında asgari ücretin yüzde 49 oranında arttığına ve motorinin litre fiyatının da yüzde 80 oranında yükseldiğine dikkati çekildi.

EGO Genel Müdürlüğünün aylık 400 milyon lira zarar ettiği ifade edilen açıklamada, "Bu zarar, ABB'nin diğer bütçe kalemlerinden karşılanmaktadır. Sadece son bir ay içerisinde yapılan akaryakıt zamları, aylık 400 milyon lira olan zarara ilave 20 milyon lira olacaktır. Ayrıca, mevzuat gereği ücretsiz ve indirimli taşınan yolcu sayısının toplam taşınan yolcu sayısına oranı yüzde 59'a ulaşmış olup, her 10 yolcudan yaklaşık 6'sı ücretsiz ve indirimli taşınmaktadır. 30 büyükşehir belediyesinin ücret tarifeleri karşılaştırıldığında, Türkiye geneli kilometre başı tam bilet ücretinin 0,71 lira, öğrenci bilet ücretinin 0,40 lira olduğu görülmektedir. Mevcut ücret tarifemizde ise kilometre başı tam bilet ücreti 0,41 lira, öğrenci bilet ücreti 0,20 lira olup Türkiye ortalamasının oldukça altındadır. Tüm bu nedenlerle, kuruluşumuzun ayakta kalmasını sağlayacak şekilde, toplu taşıma girdi maliyetleri tamamen vatandaşımıza yansıtılmadan makul bir oranda bilet ücret tarifemizde artış yapılması zorunlu olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mansur Yavaş Ankara Zam Ulaşım Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Cihangir Ekinci:

Mansur başkan çalışıyor maşallah, o değilde Ankarada herkes otobüse bedava biniyor 65 yaş üstü saçmalığı yüzünden yaşlılardan yer bulamıyoruz mecbur onların için çalışan otobüsün ücretini asgari ücretli ödüyor

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