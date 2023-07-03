Ankara'da Tartışma Sonucu Kadın ve Adam Öldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda, Akif Ünal tartıştığı eşi Döndü Ünal'ı sokak ortasında tabanca ile öldürdü ve intihar etti. Olaya tanık olan mahalle sakinleri, 4 el silah sesi duyduklarını belirtti. Soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Harman Mahallesi Aşıklar Caddesi 165'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Akif Ünal, 2 yıldır evli olduğu eşi Döndü Ünal ile sokakta yürürken tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Akif Ünal, üzerindeki tabanca ile eşine 3 el ateş etti. Ünal, ardından aynı tabanca ile başından kendisini vurdu. Döndü Ünal olay yerinde, Akif Ünal ise hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet Torun ise "Adamla kadın aşağıya doğru geliyordu, bir anda silah sesi duyduk. 4 el silah sesi duydum. Birini de kendisine sıkmış" diye konuştu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.