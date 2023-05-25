Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Ankara'da Şiddetli Yağış: İşyerleri ve Yollar Sular Altında Kaldı

Güncel Haberler

Ankara'da şiddetli yağış sonucu işyerleri ve yollar sular altında kaldı. Sağanak nedeniyle bazı alt geçitler kullanılamaz hale gelirken, Sincan oto sanayisin de bir çok dükkan etkilendi. Birçok dükkan kepeklerini erken kapatırken, bazı araçlar yollarda biriken sularda mahsur kaldı.

Ankara'da sağanak yağış sonucu işyerleri ve yollar sular altında kaldı

ANKARA - Ankara'da şiddetli yağış sonucu işyerleri ve yollar sular altında kaldı.

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan yağış hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sağanak nedeniyle bazı alt geçitler kullanılamaz hale gelirken, Sincan oto sanayisin de bir çok dükkan etkilendi. Birçok dükkan kepeklerini erken kapatırken, bazı araçlar yollarda biriken sularda mahsur kaldı.

Ankara Seçim Sonuçları
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2019
Ankara Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Güncel

Sincan Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title