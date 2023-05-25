Ankara'da Şiddetli Yağış: İşyerleri ve Yollar Sular Altında Kaldı

Ankara'da şiddetli yağış sonucu işyerleri ve yollar sular altında kaldı. Sağanak nedeniyle bazı alt geçitler kullanılamaz hale gelirken, Sincan oto sanayisin de bir çok dükkan etkilendi. Birçok dükkan kepeklerini erken kapatırken, bazı araçlar yollarda biriken sularda mahsur kaldı.