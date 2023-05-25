Ankara'da Şiddetli Yağış: İşyerleri ve Yollar Sular Altında Kaldı
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Ankara'da şiddetli yağış sonucu işyerleri ve yollar sular altında kaldı. Sağanak nedeniyle bazı alt geçitler kullanılamaz hale gelirken, Sincan oto sanayisin de bir çok dükkan etkilendi. Birçok dükkan kepeklerini erken kapatırken, bazı araçlar yollarda biriken sularda mahsur kaldı.
Ankara'da sağanak yağış sonucu işyerleri ve yollar sular altında kaldı
ANKARA - Ankara'da şiddetli yağış sonucu işyerleri ve yollar sular altında kaldı.
Ankara'da öğle saatlerinde başlayan yağış hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sağanak nedeniyle bazı alt geçitler kullanılamaz hale gelirken, Sincan oto sanayisin de bir çok dükkan etkilendi. Birçok dükkan kepeklerini erken kapatırken, bazı araçlar yollarda biriken sularda mahsur kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Güncel