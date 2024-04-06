Ankara'da Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimleri artırıldı

Ankara'da polis ekipleri Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimlerini artırdı.

Ekipler, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Konya Yolu üzerinde denetim yaptı.

Denetimlerde sürücülerin emniyet kemerinin takılı olup olmadığı ve diğer kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi.

Evrak kontrollerinin de yapıldığı denetimlerde, vatandaşlara sürüş güvenliği hakkında bilgi verildi ve sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Uygulamada polis ekipleri kural ihlali yapan sürücülere ceza kesti.