Ankara'da özel halk otobüsçüleri bazı ücretsiz yolcuları taşımama kararı aldı

ANKARA'da Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, özel halk otobüsçülerine gelir desteği verilmemesi nedeniyle şehit aileleri, gazi ve basın mensupları dışında ücretsiz yolcu taşımayacaklarını belirterek, eğer sonuç anılmazsa pazartesi günü kontak kapatacaklarını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) de konuyla ilgili şikayetler üzerine 9 aracın parka çekildiğini duyurdu.

TÖHOB Genel Başkanı Kurtuluş Kara, Yenimahalle'deki İlçe Terminali'nde yaptığı basın açıklamasında, şu anda araçlarının şehit aileleri, gazi ve basın mensupları dışında ücretsiz yolcu taşımadığını belirterek, "EGO Genel Müdürlüğü Otobüs Daire Başkanlığı tarafından her bir saatte bir araçlar parka çekiliyor. Otobüs Daire Başkanımıza buradan sesleniyorum; tüm araçları parka alsın biz de kurtulalım. Belediye tarafından parka çekilenler var; bunların sayısı 20'yi bulmuştur. Biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bir sonuç bekliyoruz. Her şeye zam geliyor. Biz esnaf olarak bu zararlara nasıl dayanacağız" dedi.

'ÇALIŞMAMA KARARI ALDIK'

Çözüm bulunamaması halinde pazartesi günü çalışmayacaklarını kaydeden Kara, "Mecbur kaldık ve bu kararı aldık. Araçlarımız cezaya maruz kalıyor. Ceza almaktansa çalışmamak daha hayırlı. Hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından hem diğer gruplardan bu işin çözülmesi lazım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kredi talebi Meclis'te onaylanmadı. Eğer kredi verilmeyecekse bizim suçumuz ne? Seçime kalmış 6 ay. Diyelim ki kredi onayı çıkmadı. Biz bedava mı çalışacağız? Biz kamuoyunda şov yapmak peşinde değiliz. Esnafı, vatandaşları mağdur etmek peşinde değiliz. Bizim akaryakıt alabilecek paramız yok. Biz 4736 Sayılı Kanun'a göre ücretsizleri taşımak zorundayız. Böyle bir kanun çıkmış. Amenna. Ama kanun şunu da söylüyor; büyükşehir belediyeleri sübvanse edebilir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konuya son noktayı koymasını istiyoruz. Ankara'da yaşanan bu sorun 15 Ekim itibarıyla tüm Türkiye'de de yaşanacak. Önleminin alınması lazım" diye konuştu.

ABB'DEN AÇIKLAMA: 9 ARAÇ PARKA ÇEKİLDİ

Konuyla ilgili ABB'den yapılan yazılı açıklamada, Özel Halk Otobüsü esnaf yönetimlerinin, maliyetlerin artması ve akaryakıt zamları nedeniyle belediyeyi hedef göstererek, öğrenci abonmanı ve serbest biniş hakkı bulunan vatandaşları taşımama kararı aldığı belirtilerek, "Belediyemize, otobüslere kanunsuzca alınmama konusu ile ilgili 21 Eylül 2023 tarihinde 754 adet öğrenci abonmanlı, 1056 adet serbest biniş kartlı olmak üzere toplam 1810 vatandaşımızdan ihbar ulaştı. İhbarların tamamı için kanunların belediyemize verdiği haklar ölçüsünde uyarı ve cezai işlemler uygulamaya konuldu. Bu doğrultuda, diğer araçlara uygulanan cezai işlemlerin yanı sıra 9 adet araç parka çekildi" denildi.

'KARARA BOYUN EĞMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

Ayrıca, belediyelerin ücretsiz taşımaya karşılık bütçesinden para ödeme zorunluluğu bulunmadığı ve eski dönemde hiçbir zaman böyle bir destekte bulunulmadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"İlk kez 2020 yılında olmak üzere, biniş ücretlerine fahiş oranda zam yapılmaması ve zorlu ekonomik koşullarda halkın yanında olunması amacıyla özel halk otobüslerine düzenli destek ödemesi yapıldı. Verilen destek tutarı 200 milyon TL'yi buldu. Tüm bu sürece rağmen, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mali durumu analiz edilmeden, Belediye Meclisi'ndeki muhalefet üyelerince kanuna aykırı olarak özel halk otobüsü işleticilerine fahiş oranlarda ve EGO'yu batıracak şekilde gelir desteği ödenmesi yönünde karar alındı. Bu, Ankara halkının parasıdır. EGO'nun batmasını ve çalışamaz hale gelmesini hedefleyen karar veto edildi. Bakanlık tarafından verilen desteği beğenmeyenlerin başvuracağı yer belediye değil, kanunla ücretsiz taşıma hakkını belirleyen ve bunun karşılığında ödeme yapan kurumlardır. Hele ki tüm Türkiye'de böyle bir sistem uygulanıyorken, manidar bir zamanlama ile yaklaşan seçimler öncesi sadece Ankara'da aldıkları bu kanunsuz karara bir devlet kurumu olarak boyun eğmemiz mümkün değildir. Vatandaşlarımız, kanunla belirlenen ücretsiz taşıma hakkını kullanamaması durumunda belediyemize 'Başkent 153' hattımızdan ulaşabilir. Kurallara uymayanlar hakkında derhal kanunlar çerçevesinde cezai işlem uygulanacaktır."