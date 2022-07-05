Otomobil otobüs durağına çarptı, 1'i ağır 6 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil otobüs durağına çarptı, 1'i ağır 6 kişi yaralandı

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
 - Güncelleme:

Çankaya ilçesinde otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Çankaya ilçesinde otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dikmen Caddesi'nden Kızılay istikametine ilerleyen A.Ö idaresindeki 06 EC 3022 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yolun karşına geçerek otobüs durağına çarptıktan sonra yan yattı.

Ayrancı Pazarı'nın karşısında meydana gelen kazada, otobüs durağında bulunan T.U, Ş.K ve N.A. ile otomobildeki E.S, M.K. ve araç sürücüsü A.Ö yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılırken, A.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Cadde, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Açelya Dehneli, köpeklerini gezdirdiği sırada yüksek bir ses duyduğunu ve koşarak kazanın olduğu yere gittiğini ifade ederek, "Araç durağa çarpmıştı. Camların içinde iki tane kadın ve oturur vaziyette bacağı yaralanmış bir çocuk ağlıyordu. Çocuğu tuttum ve sakinleştirmeye çalıştım." dedi.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title