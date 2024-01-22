Ankara'da Musafir Fakih Camisi'nde restorasyon çalışmaları başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün işbirliğiyle Musafir Fakih Camisi'nde rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri uygulanacak.

ABB'den yapılan açıklamada, İç Kale Mahallesi Alitaşı Sokak'ta bulunan camide çalışmalara, bu yılın ilk aylarında başlanmasının planlandığı belirtildi.

Caminin Ankara'nın Türk Devri yapılarına örnek olduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Musafir Fakih Camisi, tarihi dokusuna uygun olarak gerçekleştirilecek çalışmalarla sadece ibadet için değil, aynı zamanda tarih severlerin ve turistlerin ilgisini çekecek bir kültür mirası olarak da öne çıkacak. 165 metrekarelik alana sahip olan ve 1972'de tescillenen yapı, dikdörtgen planlı, moloz taş ve kesme taş temel üzerine ahşap hatıl arası kerpiç kırma çatılı, geniş saçaklı ve çinko kaplı küçük bir minare ile ahşap tavanlı, harim kısmı alçı şebekeli pencerelerden oluşuyor."