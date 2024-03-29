Ankara'da Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
O.B. (16) idaresindeki 06 CCF 109 plakalı motosiklet ile O.A'nın (16) kullandığı motosiklet, aynı yöne giderken Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı'nda Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi önünde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile motosikletlerden birinde bulunan H.K. (18) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.