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Ankara'da Jandarma Ekipleri Tarafından Durdurulan Tırda 10,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Ankara'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir tırda yapılan aramada, 10,5 ton kaçak tütün ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Ankara'da jandarma ekiplerince durdurulan tırda yapılan aramada, 10,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, H.Y'nin sürücülüğünü yaptığı tırda kaçak tütün olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölbaşı ilçesindeki yol kontrol noktasında durdurulan tırda yapılan aramada, 10 ton 500 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 42 kilogram puro tütünü ve 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsünün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Bükücü:

Mark amca ile Philip amca olduğu sürece kendi ürettiğimiz tütünler bize her zaman kaçak olacak

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