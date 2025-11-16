Haberler

Ankara'da Fuhuş ve Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Gözaltı

Ankara'da Fuhuş ve Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Kızılay'da gerçekleştirilen gece kulüplerine yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, 4 iş yeri mühürlendi. Kadınların internet üzerinden tanıştıkları erkekleri dolandırdığı belirlendi.

ANKARA Kızılay'da gece kulüplerine yönelik düzenlenen fuhuş ve dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 iş yeri mühürlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında, Ahlak Büro ekipleri, Asayiş, Narkotik, Çocuk ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gece kulüplerine operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, 4 iş yeri mühürlendi.

Bu mekanlarda bazı kadınların internet üzerinden tanışıp buluştukları erkekleri aşk vaadiyle dolandırdıkları, aldıkları paranın bir kısmını ise işletmelere verdikleri tespit edildi. 'Baltuzağı' ve 'Balkız' olarak anılan kadınların sık sık mekan değiştirdiği ve görüştükleri erkeklere izlerini kaybettirdiği belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Muş'ta 15 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor

Bir ilimizde endişeli bekleyiş! Küçük kızdan günlerdir haber yok
Cip, kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Hurdaya dönen lüks araçtan kurtulan olmadı
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Bekle bizi Dünya Kupası! A Milli Takımımız, play-off oynamayı garantiledi

Bekle bizi Dünya Kupası! Play-off'a gitmeyi garantiledik
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Emekli astsubay, sokak köpeğini tabancayla vurdu

Emekli astsubay, sokakta dehşet saçtı! O anlar kamerada
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.