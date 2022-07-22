Ankara'da engelli çiftin lunaparka alınmamasına tepki

ANKARA'da, akülü tekerlekli sandalyeli engelli çiftin, daha önce akülü tekerlekli sandalye ile bir çocuğun ayağı ezildiği gerekçesiyle lunaparka alınmadığı iddia edildi. Aktif Engelliler Platformu üyesi engelliler duruma tepki gösterdi.

Sincan ilçesinde oturan Sibel ve Ömer Günen çifti, oğulları Burhan Berat Günen ve yeğenlerinin, 19 Temmuz akşamı Altındağ ilçesindeki Gençlik Parkı içinde bulunan lunaparka alınmadığı iddia edildi. Lunaparka girmek isteyen grup, kapıda görevlilerin engellemesiyle karşılaştı. Görevliler, daha önce akülü tekerlekli sandalyeyle bir çocuğun ayağının ezildiği, bu nedenle akülü tekerlekli sandalyesi olan kişilerin lunaparka girişinin yasaklandığını söyledi. Cep telefonu kamerasına yaşanan tartışmanın ardından engelli çift ile yakınları, görevliler tarafından uzaklaştırıldı.

Günen'in açıklaması sırasında araya giren lunapark işletmecisi Ufuk İlhan Gerim ise "Hiçbir zaman engelliye, özürlüye engel olmadık. Kartını gösteren giriyor. Biz kimseyi burada engellemeyiz" ifadelerini kullandı.