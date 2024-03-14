Ankara'da Emekli ve Engellilere Yönelik Sosyal Tesisler Açıldı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Hemşehrilerimizin, her yaş grubunun kendilerini sosyalleştireceği, vakit geçireceği, insanlarla birlikte olacağı alanları hazırlamak, bir belediyenin en önemli görevlerinden birisidir." dedi.

Yavaş, Batıkent Emekli Etkinlik Merkezi ve Emekliler Lokali'nde düzenlenen 5 sosyal tesisin toplu açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Yavaş, kentin 5 farklı noktasında yapımı tamamlanan Emekli Etkinlik Merkezi ve Emekli Meclisi, Engelli Lokali ile Kişisel Gelişim Merkezi'nin açılışının yapıldığını belirtti.

Emekli ve engellilerin yaşam kalitelerini artırarak, sosyal ve kültürel açıdan desteklenmesine katkı sağlamak amacıyla tesislerin açıldığını belirten Yavaş, "Sosyal belediyeciliği sadece sosyal destek anlamında anlıyorlar. Hemşehrilerimizin, her yaş grubunun kendilerini sosyalleştireceği, vakit geçireceği, insanlarla birlikte olacağı alanları hazırlamak bir belediyenin en önemli görevlerinden birisidir." dedi.

İnsan odaklı projeler hayata geçirdiklerini, yapılan projelerin tamamının insan odaklı olduğunu ifade eden Yavaş, ileriki dönemde emeklilere daha iyi hizmet etmek için Emekli Meclisi kuracaklarını da söyledi. Yavaş, "Aynen kent konseyinde olduğu gibi onlar da bir şekilde karar alıp bize gönderecekler ve inşallah biz de belediye meclisinden onların talepleri doğrultusunda kararlarımızı alacağız." dedi.

Mal beyanını açıkladığını ve belediye başkanları olarak başları dik gezmek istediklerini söyleyen Yavaş, şunları kaydetti:

"Bunun yolu şeffaflıktır, açık ihalelerdir. Hesap vermektir, ortak akılla kenti yönetmektir. Biz öncü olalım dedik. Göreve başlarken neymiş, şimdi nedir? En son, 'Mallar bana ait değil Allah'a ait' dedi. Ben 5 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, sürekli müfettiş geldi. Bizim şikayetlerimiz hala bekliyor. Benim daha bir tane personelim savcılığa gitmedi. Açıklayıncaya kadar devam edeceğim."