Ankara'da coşkulu 1 Mayıs kutlaması

ANKARA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Anadolu Meydanı'nda, 2 yıllık pandemi kısıtlamalarının ardından binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin oluşturduğu tertip komitesi öncülüğünde düzenlenen kutlamalara katılım yoğun oldu. 2 yıldır süren pandemi kısıtlamaları nedeniyle meydanlara kutlanamayan 1 Mayıs, bu sene coşkuyla kutlandı. Atatürk Kültür Merkezi önünde oluşturulan polis kontrol noktasından üzerleri aranarak geçenler, Kazım Karabekir Caddesi'nde oluşturulan kortejde yerini aldı. Arama noktasında bozuk para, kalem, parfüm, ruj ve benzeri eşyalara el konuldu. Sakıncalı bulunan bazı pankartlara da izin verilmedi. Kutlamalara, sendikaların yanı sıra, siyasi partiler, yöresel dernekler, çevreci örgütler, öğrenciler, kadın dernekleri, taraftar grupları ve bazı meslek örgütlerinin temsilci ve üyeleri katıldı. Kortejde toplanılmasının ardından kalabalık ellerinde pankartlar, dövizler ve sloganlarla Anadolu Meydanı'na yürüdü. Meydana toplanan kalabalık sloganlar attı. Alanda kurulan platform çevresinde toplanan kalabalık, 1 Mayıs Marşı'nı söyledi. Konuşmaların yapıldığı alanda daha sonra çeşitli müzik grupları sahne alarak, alandakileri coşturdu.