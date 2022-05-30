Ankara'da Bir Dolmuş Genelkurmay Kavşağı'nda Kaza Yaptı. Çok Sayıda Yaralı Var - Haberler

Ankara'da Bir Dolmuş Genelkurmay Kavşağı'nda Kaza Yaptı. Çok Sayıda Yaralı Var
ANKA - Güncel
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Ankara’daki Genelkurmay Kavşağı’nda, içinde çok sayıda yolcu bulunan bir dolmuş, başka bir araçla çarpıştı. Kazada, dolmuşta bulunan çok sayıda yolcu yaralandı.
Ankara'daki Genelkurmay Kavşağı'nda, içinde çok sayıda yolcu bulunan bir dolmuş, başka bir araçla çarpıştı. Kazada, dolmuşta bulunan çok sayıda yolcu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Dikmen'den Kızılay yönüne seyir halinde olan 06 J .211 plakalı dolmuş, bugün öğleden sonra, Genelkurmay Kavşağı'nda başka bir araçla çarpıştı. Edinilen ilk bilgilere göre; dolmuşta bulunan çok sayıda yolcu, kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Kaza sonrası çevredekiler tarafından çekilen görüntüler, Ankara Trafik isimli sosyal medya hesabında yayınlandı.
ANKA / Güncel