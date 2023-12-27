Ankara'da Atatürk Garnizon Koşusu düzenlendi

ANKARA'da Atatürk ve Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelişinin 104'üncü yıl dönümü kapsamında 'Atatürk Garnizon Koşusu' düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti'nin, 27 Aralık 1919'ta Sivas'tan Ankara'ya gelişinin 104'üncü yılı kutlanıyor. Bu kapsamda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı'nca 'Atatürk Garnizon Koşusu' düzenlendi. Dikmen Caddesi'ndeki Kara Harp Okulu Komutanlığı'ndan başlayan koşuya, subay ve astsubaylar ile askeri öğrenciler katıldı.

Ellerinde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan askerler, "Her şey vatan için", "Ne mutlu Türküm diyene" ve "Vatan sana canım feda" sloganları atarak Kara Harp Okulu, Kara Kuvvetleri kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıtkabir Tandoğan girişi güzergahında koştu.

Evlerinden koşuyu izleyen vatandaşlar, askerleri alkışlayarak cep telefonları ile o anları görüntüledi. Bazı vatandaşlar ise asker selamı vererek koşuyu izledi. Yaklaşık yarım saat süren koşu, Anıtkabir önünde son buldu.