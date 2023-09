Ankara'da "Ahmet Say'a Saygı Gecesi"... Fazıl Say: Babam Bu Memleket İçin, Aydınlanma İçin En Büyük Çalışkanlığı Sergiledi"

Dünyaca ünlü piyano virtüözü Fazıl Say’ın babası Ahmet Say’ın doğum günü için düzenlediği “Ahmet Say’a Saygı Gecesi”, dün akşam Ankara’da gerçekleştirildi. Fazıl Say ve Serenad Bağcan'ın konser verdiği program, Ankaralılar tarafından büyük ilgi gördü. Fazıl Say, "Babam bu memleket için, aydınlanma için gerçekten en büyük çalışkanlığı sergiledi. Günde 15 saat çalıştığı günler olmuştur babamın benim çocukluğumda. Bir öğretmen olarak edebiyatta ve bir devrimci olarak ona Nazım Hikmet’e verdiği sözü tuttuğunu düşünüyorum" dedi.

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: EYLEM LADİN DEĞER

Dünyaca ünlü piyano virtüözü Fazıl Say'ın babası Ahmet Say'ın doğum günü için düzenlediği " Ahmet Say'a Saygı Gecesi", dün akşam Ankara'da gerçekleştirildi. Fazıl Say ve Serenad Bağcan'ın konser verdiği program, Ankaralılar tarafından büyük ilgi gördü. Fazıl Say, "Babam bu memleket için, aydınlanma için gerçekten en büyük çalışkanlığı sergiledi. Günde 15 saat çalıştığı günler olmuştur babamın benim çocukluğumda. Bir öğretmen olarak edebiyatta ve bir devrimci olarak ona Nazım Hikmet'e verdiği sözü tuttuğunu düşünüyorum" dedi.

Dünyaca ünlü piyano virtüözü Fazıl Say, geçen yıl hayatını kaybeden babası müzik yazarı Ahmet Say'ın 88'inci doğum gününe özel bir saygı gecesi düzenledi. " Ahmet Say'a Saygı Gecesi" adıyla düzenlenen etkinlik, dün akşam Ankara MEB Şura Salonu'nda gerçekleştirildi. Ücretsiz gerçekleştirilen etkinlik büyük bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikte, ilk olarak Levent Üzümcü'nün seslendirdiği, Taner Alp imzalı Ahmet Say belgeseli izleyicisiyle buluştu. Yekta Kopan'ın sunumuyla gerçekleşen gecede konuşmacılar şair Ahmet Telli ve yazar Fahri Özdemir sahnede Ahmet Say'ı anlattı. Yazar Aydın Çubukçu'nun ise video mesajı izletildi.

AHMET TELLİ: "YAŞANACAK HAYATLARIN UFKUNU SUNDU O BİZE"

Şair Ahmet Telli, şunları söyledi:

"Onunla birebir zaman geçirmiş olmak, anılar edinmek güzel bir şey. Ama anılar sadece birlikte geçirilen anlar için değildir. Yaratılan kültür ve yaratıcıyla birlikte anıldığında da sımsıcak anılar edinilir. Ahmet Say'ı 47 yıl önce tanıdım. Bu süreçteki dostluğumuza güvenerek Ahmet Say için birkaç dakikalık söz istiyorum. Ahmet Say'ın hayatı yalnızca yaşadığı zamanla sınırlı değil. Yaşanacak hayatların ufkunu sundu o bize. Sanat anlayışının politika ve gündelik hayatta da aynen uygulandığını görürüz Ahmet Say'da. Böyle olunca liberallere göre mahallenin uyumsuz, inatçı, haylaz çocuğudur o. Evet, ömrü boyunca da böyle bir çocuk olarak kaldı."

AYDIN ÇUBUKÇU: "BİR DEVRİMCİYDİ"

Yazar Aydın Çubukçu, şu mesajı iletti:

"Bir devrimciydi. Onun en önemli eseri bana daima 'Müzik Ansiklopedisi' olarak görünmüştür. Çünkü ansiklopedi bir simgedir ve aydınlanmacıların insanlığa armağan ettiği önemli bir eserdir. Başlarında Diderot'nun bulunduğu çok önemli düşünürler ve yazarlar tarafından kaleme alınmıştır. ve en önemli amacı bu eserin bilgiyi işlevli hale getirmektir."

FAHRİ ÖZDEMİR: "ÇOK ÖZLÜYORUZ. UMARIM DEĞERİNİ DAHA ÇOK BİLİRİZ AHMET AĞABEY'İN"

Yazar Fahri Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Çok özel bir insandı. Aydın Çubukçu'nun dediği gibi çok özlüyoruz. Son dönemde çok sık beraberdik, özellikle son 4-5 yıl. Kaybettiğimde sol yanım bayağı tökezledi. Ben şöyle düşünen bir kişiyim; korktuklarımızı kaybettiğimizde yanlızlaşıyoruz iyice biz. Artık bu yalnızlığın verdiği bir sorumluluk da var tabii ki; onun eserleri, onun eserlerinin sizlere ulaşması. Umarım değerini daha çok biliriz Ahmet Ağabey'in. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum."

Konuşmacıların ardından Kopan, sahneye Ahmet Say'ın oğlu piyanist ve besteci Fazıl Say'ı davet etti. Fazıl Say, babası için sahnede "Kara Toprak" ve "Babam Ahmet Say" bestelerini çaldı.

FAZIL SAY: "BABAM BU MEMLEKET İÇİN, AYDINLANMA İÇİN EN BÜYÜK ÇALIŞKANLIĞI SERGİLEDİ"

Bestelerini seslendirdikten sonra konuşan Say, şu ifadeleri kullandı:

"Ben buraya 17.30-18.00 civarında geldim ve salonun dışarısı tamamen insan doluydu daha konserin başlamasına saatler kala. Bu çok duygulandırdı burada hepimizi. Gerçekten bunun için büyük alkış bizden size. Şimdi çalacağımız 5-6 şarkıyı hiç anlatmadığım şekilde anlatmak istiyorum size. Bugün bahsi geçen Ahmet Say evinden sizin kulaklarınıza gelmiş, Türkiye'nin kimisi çok sevilen, çok meşhur olmuş şarkıları da olmuş, kimisi de çok yeni şarkılar. Nazım Hikmet ile başlıyoruz. Ben Nazım Orotoryosu'nu 20'li yaşlarımda bestelemiştim. Bir gençlik başyapıtı oluşmuştu. ve babamın daha çok gururla takip ettiği Nazım Orotoryosu'nun tüm performanslarına gelmişti. Onun gurur duyduğu bir şeydi. Babam bu memleket için, aydınlanma için gerçekten en büyük çalışkanlığı sergiledi. Günde 15 saat çalıştığı günler olmuştur babamın benim çocukluğumda. Bir öğretmen olarak edebiyatta ve bir devrimci olarak ona Nazım Hikmet'e verdiği sözü tuttuğunu düşünüyorum."

Programın devamında sahneye gelen Serenad Bağcan, Fazıl Say'ın piyanosu eşliğinde gece için seçilmiş şarkılar seslendirdi. İkili ilk olarak Nazım Hikmet'ten "Memleketim" parçasını seslendirdi. Ardından, "Akılla Bir Konuşmam Oldu / Ömer Hayyam", "Dört Mevsim / Cemal Süreya", "Düşerim / Metin Altıok" ve Fazıl Say'ın yakında dinleyicisiyle buluşacak "Dünya Anne" albümünden "Sorma Dön / Gülten Akın" parçaları sahnelendi. Bağcan ve Say geceyi "İnsan İnsan" parçasıyla bitirdi.

Etkinliğe Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ve Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da katıldı. Çok sayıda akademisyen, bilim insanı, aydın ve sanatçının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, salonu dolduran kalabalık boş koltuk kalmayınca merdivenlere oturarak etkinliği izledi. Program sonunda seyirci, Fazıl Say ve Serenad Bağcan'ı ayakta alkışladı.