Ankara Çubuk'ta 6 yaşındaki Miray, anne ve babasını da judoya başlattı

ANKARA'da 6 ay önce judoya başlayan Miray Acar (6), anne ve babasına örnek oldu. Kızlarının antrenmanlarını izlerken judoya ilgi duyan Elif Ünal Acar (31) ve Gökhan Acar (37) çifti, şimdi onunla aynı minderde antrenman yaparak veteranlar (büyükler) şampiyonasına hazırlanıyor.

Çubuk ilçesinde Elif Ünal Acar ve Gökhan Acar çifti, yaklaşık 6 ay önce spor yapması, denge ve disiplin kazanması amacıyla kızları Miray'ı Çubuk Engelsiz Judo Kulübü'nde judoya başlattı. Çift, kızlarının antrenmanlarını izlerken judoya ilgi duymaya başladı. Miray'ın, öğrendiği hareketleri evde kendileri üzerinde denemeye çalışmasının ardından çift de judoya başladı. 2 aydır antrenman yapan çiftin lisansları da çıkarıldı. Kızlarıyla aynı minderde antrenman yapan Elif Ünal Acar ve Gökhan Acar, veteranlar kategorisinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmak için hazırlanıyor.

'MİRAY SAYESİNDE SPOR HİKAYEMİZ BAŞLADI'

İnsan Kaynakları personeli anne Elif Ünal Acar, kızı Miray'ın kendileri için örnek olduğunu belirterek, "Miray sayesinde bizim spor hikayemiz başladı. Ailecek ortak bir hobi, ortak bir spor yapıyoruz. Biz çok mutluyuz ve bu konuda Miray'ın her zaman arkasındayız. Evladımızı destekliyoruz. Aynı minderi paylaşmak ve beraber antrenman yapmak bizim için gurur verici. Eşim müsait oldukça iş çıkışlarında geliyor Miray ile birlikte çalışıyoruz. Çok keyifli geçiyor. Judo sadece spor salonunda kalmıyor; evde, parkta ve bahçede de devam ediyor. Hayatımızın her alanına sporu dahil ediyoruz. Çevremize çok güzel örnek olduğumuzu düşünüyorum. Antrenmanlarda çocuklar, 'Miray'ın annesi, Miray'ın babası geldi' diye çok mutlu oluyor. Onların gözlerindeki mutluluğu gördükçe hevesle devam ediyoruz. İlerleyen süreçlerde çeşitli şampiyonalara katılarak evladımızla beraber madalya almak istiyoruz. Judo sadece fiziksel bir dövüş sanatı değil; çocuklara disiplin, özveri ve saygıyı da aşılıyor. İlerleyen süreçte çok saygılı ve özgüvenli bir çocuk olacağını düşünüyorum" dedi.

'ÇOCUĞUMUZ BİZİ SPORA BAŞLATTI'

Havalimanında özel bir şirkette çalışan Gökhan Acar da "Önce Miray'ın antrenmanlarını seyretmeye geliyorduk. Gidip geldikçe evde bizim üzerimizde hareketlerini denemeye başladı. Hoşuna gittiğini gördük. Eşimle 'biz de yapabiliriz' dedik. 'Yaşımız geçti' diye düşünüyorduk ama öyle olmadığını gördük. Bu sporu daha ileri yaşlarda yapanları da gördük ve deneyelim istedik. Aynı salonda çalışabilmek bizim için çok keyif veriyor. Başkalarının hareketlerini gördükçe Miray'ın bizden daha iyi yapabileceğine olan inancımız artıyor. Hedefimiz Türkiye Şampiyonası'na katılmak ve oradan Avrupa Şampiyonası'na gitmek. Miray yaklaşık 2 sene sonra kuşak sınavlarına girmeye başlayacak, daha sonra müsabakalara katılacak. Normalde aileler çocuklarını spora başlatır, bizde çocuğumuz bizi spora başlattı. Miray sayesinde ailece aynı minderde buluştuk" diye konuştu.

Miray Acar, anne ve babasıyla aynı minderde judo yapmaktan mutlu olduğunu, en büyük hedefinin siyah kuşak sahibi olmak olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı