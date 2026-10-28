Ankara Çankaya'da Süleyman Bölünmez Camisi güneş panelleriyle faturayı sıfırladı

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HÜMEYRA AYAZ / ZEYNEP ÖZTURHAN - Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camisi, otopark alanına kurulan güneş enerjisi sistemiyle elektrik ihtiyacını karşılayarak faturasını sıfırlarken, enerji verimli aydınlatma, su tasarruflu armatürler ve doğal yapı malzemeleriyle çevre dostu bir yapı modeli sunuyor.

Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camisi Dernek Başkanı Muharrem Ek, AA muhabirine, ısınma, aydınlatma ve su maliyetlerinin camilerin en önemli giderleri arasında olduğunu söyledi.

Ek, bu giderleri karşılamak için cemaatten sürekli bağış toplanmasının önüne geçmek amacıyla güneş enerjisi sistemi kurmaya karar verdiklerini, panelleri caminin çatısı yerine otopark alanına yerleştirdiklerini ifade etti.

Sistemin 220 panelden oluştuğunu ve 100 kilovatlık kurulu güce sahip olduğunu aktaran Ek, "Aylık yaklaşık 25-30 bin lira elektrik faturası geliyor. Kış döneminde klimayla ısıtıyoruz camiyi. Aylık gider o dönemde 35 bin liralara çıkıyor. Güneş enerjisi sistemini başlattıktan sonra aylık enerji gideri sıfıra düştü. Hiç elektrik parası ödemiyoruz." dedi.

Yaz döneminde üretimin artmasıyla ihtiyaç fazlası elektriği satarak gelir elde ettiklerini belirten Ek, yıllık 350-400 bin lira civarındaki elektrik masrafından kurtulduklarını kaydetti.

Mimari doku korunarak enerji üretiliyor

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Muhammed Çakmak da caminin yenilenebilir enerji uygulamalarını geleneksel vakıf kültürünün sürdürülebilirliği açısından ele aldıklarına işaret etti.

Çakmak, vakıf yapılarının devamlılığı için kendi kaynaklarını oluşturmasının önemli olduğunu söyledi.

Güneş panellerinin mimari dokuya zarar vermeden yerleştirilmesinin önemine dikkati çeken Çakmak, "Paneller dışarıdan bakıldığında fark edilmiyor. Bu giderler için hayırseverlerden ayrıca bağış toplamak zorunda kalmıyoruz." diye konuştu.

Çakmak, camide uygulanan enerji dönüşümüyle ilgili tecrübeleri Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, TİKA ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi cami inşa ve restorasyon çalışmaları yürüten kurumlara iyi model olarak sunduklarını aktardı.

Yeşil bina uygulamaları yaygınlaştırılabilir

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksekokulu Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Hatice Gül Önder ise camideki çevreci uygulamaların güneş enerjisiyle sınırlı olmadığını dile getirdi.

Tuvaletlerde sensörlü musluklar, ibadet alanlarında ise led aydınlatmalar kullanıldığını anlatan Önder, caminin inşaatında plastik malzeme kullanılmadığını, yapının ahşap ve Mardin taşıyla inşa edildiğini ifade etti.

Önder, "Cami, içinde barındırdığı bu imkanlarıyla enerji verimli yeşil bir cami statüsünde bulunabilecek potansiyele sahip." dedi.

Ocak itibarıyla inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerindeki yeni kamu binaları için yeşil bina sertifikası zorunluluğu getirildiğini, benzer uygulamaların diğer camilerde ve büyük ölçekli kamu yapılarında da kullanılabileceğini belirten Önder, "Kendi enerjisini üreten bu camide olduğu gibi, kendi enerjisini üreten kamu yapılarında da bu sistemler tercih edilebilir ve yoğun şekilde kullanılabilir. Bu durumda Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camisi, yeşil bina olma potansiyeli ile diğer camilere de rol model olma örnekliği sergiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA