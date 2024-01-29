Anka Haber Ajansı 29 Ocak 2024 Gündemi

ANKA HABER AJANSI 29 OCAK 2024 GÜNDEMİ

10.00: Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin gelir dağılımı istatistiklerini açıklayacak.

10.00: DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, yerel seçimler için kadın adayları tanıtacak ve kadın kampanyasını; Diyarbakır'datanıtacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

12.00: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kağıthane Meydanı'ndaKağıthane-Gayrettepe Metrosu'nun açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

...: CHP MYK toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

12.30: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin Ordu İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, esnafı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

13.00: Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, TBMM önündeaçıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

13.00: DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, belediye başkan adaylarını ve seçim kampanyasını;Diyarbakır'datanıtacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

15.30: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ordu'da; Teşkilat Buluşması programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

18.00: CHP Parti Meclisi toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

…: CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MYK ve PM toplantılarının gündemi ile ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...