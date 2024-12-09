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Anayasa Mahkemesi, Kamulaştırma Kanunu'ndaki faiz düzenlemesini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Kamulaştırma Kanunu'ndaki faiz düzenlemesini iptal etti
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Anayasa Mahkemesi, Kamulaştırma Kanunu'nun geçici 19. maddesindeki 'Taksitli ödeme süresince, 3095 sayılı Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir' ibaresini iptal etti. Karar oy birliği ile alındı ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun geçici 19. maddesinin dördüncü, birinci fıkrasının dördüncü cümlesinin iptal edilmesine yüksek mahkeme oy birliği ile hükmetti. İptal edilen dördüncü cümle "Taksitli ödeme süresince, 3095 sayılı Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir" düzenlemesini içeriyordu.

Söz konusu düzenleme, taksitli ödemelerde vatandaşlara yasal faiz hakkı tanıyordu. Ancak alınan kararla, bu hak artık geçerliliğini yitirdi.

İptal edilen düzenleme, Kamulaştırma Kanunu'nun geçici 19. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan şu ifadeyi içeriyordu:

"Taksitli ödeme süresince, 3095 sayılı Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir." Bu düzenleme, kamulaştırma süreçlerinde yapılan ödemelerde, faizin de taksit sürecine dahil edilmesini sağlıyordu. Ancak mahkeme, bu hükmün Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi.

KANUNİ FAİZ TARİHE KARIŞTI

Kararın ardından kamulaştırma sürecindeki taksitli ödemelerde, artık kanuni faiz talep edilemeyecek. Bu durum, hem kamu kurumları hem de kamulaştırılan arazilerin sahipleri için mali sonuçlar doğurabilir. Faizin kaldırılması, ödeme yükümlülüğünün boyutunu değiştirirken, hak sahiplerinin alacaklarında azalma yaratabilir.

Kaynak: ANKA / Güncel
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