(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, " Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Türkiye'nin asıl meselesi ekonomik krizden önce bir yönetim krizidir. Bu ülkenin kaynaklarını, imkanlarını ve geleceğini yeniden milletimizin hizmetine sunacağız. Milletsiz siyasete son verecek, milletle siyaseti yeniden hakim kılacağız" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bizim memleketimiz fakir bir memleket değil. Toprağıyla, sanayisiyle, üretim gücüyle, yetişmiş insan kaynağıyla, sahip olduğu imkanlarla 86 milyona değil, 850 milyona yetecek potansiyeli olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ama bugün milyonlarca insanımız geçim sıkıntısı çekiyor. Emekli ay sonunu getiremiyor. Asgari ücretli kirasını ödemekte zorlanıyor. Esnaf siftah yapamıyor, çiftçi ürettikçe zarar ediyor. Sanayicimiz yüksek faizle, daralan pazarla, artan maliyetlerle mücadele ediyor. Gençlerimiz yıllarca okuyup iş bulamıyor. Peki, bütün bunların sebebi Türkiye'nin imkanlarının yetersizliği mi? Hayır! Biz paramız olmadığı için değil, paramız doğru yönetilmediği için fakiriz. Kaynaklarımız olmadığı için değil, kaynaklarımız israf edildiği, yanlış kullanıldığı ve bir avuç insanın menfaatine sunulduğu için bu şartlarda yaşıyoruz.

"2002 YILINDA ENFLASYON DAHA YÜKSEK SEVİYELERDEYDİ"

Bugün yaşadığımız yüksek enflasyonun, yüksek faizin, gelir dağılımındaki adaletsizliğin ve vatandaşımızın kaybolan alım gücünün arkasında yıllardır sürdürülen yanlış ekonomi politikaları var. Bir ülkenin bütün imkanlarını yönetme yetkisini elinizde tutacaksınız, bütün kararları siz vereceksiniz, bütün kadroları siz belirleyeceksiniz ama işler kötüye gittiğinde sorumluluğu üstlenmeyeceksiniz. Böyle bir yönetim anlayışı olamaz. 2002 yılında Türkiye'de enflasyon çok daha yüksek seviyelerdeydi. Doğru politikalarla birkaç yıl içerisinde tek haneli seviyelere indirilebildi. Demek ki yapılabiliyormuş. Bugün aynı sorunları yıllardır çözemiyorsanız artık milletin önüne yeni mazeretler değil, yeni bir yönetim anlayışı koymak gerekiyor.

"MİLLETLE SİYASETİ YENİDEN HAKİM KILACAĞIZ"

Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Adalet gelir, zulüm gider. Liyakat gelir, kayırmacılık gider. Tasarruf gelir, israf gider. Tevazu gelir, kibir gider. Üreten, çalışan, alın teri döken insanlarımızın hakkını alabildiği bir Türkiye yeniden mümkün olur. Türkiye'nin asıl meselesi ekonomik krizden önce bir yönetim krizidir. Bu ülkenin kaynaklarını, imkanlarını ve geleceğini yeniden milletimizin hizmetine sunacağız. Milletsiz siyasete son verecek, milletle siyaseti yeniden hakim kılacağız.

Kaynak: ANKA