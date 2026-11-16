Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu: 'Borsa nasıl olsa yükselecek diye memleket mi yönetilir?'

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Anladık ki fon listesini açıklamayacaksınız ama şunu istiyoruz: Bu alçaklığı yapsa yapsa bunlar yapardı dediklerinizin listesini alabilir miyiz? Borsada 4,5 milyon mağdur var. Borsaya da şöyle davranıyorlar: 'Nasıl olsa çıkacak!' Bu milletin canı çıktı, şimdi değeri düşmüş olabilir, 'Nasıl olsa çıkacak' diye onu zarardan saymıyorlar. Bir gün nasıl olsa yükselecek diye memleket mi yönetilir?" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, NOW TV canlı yayınında soruları yanıtladı.

Memlekette ne olursa, fon krizi, deprem, sel, afet gibi başa hangi bela gelirse gelsin, bunun bedelini milletin ödediğini belirten Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Bakıyorum, her şeyi biliyorlar. Yaşarken engellemeye yetmiyor ama başımıza geldikten sonra 'Biliyoruz' duygusu veriyorlar bize. Sonra da diyorlar ki: 'Sakin olun, her şey kontrol altında.' Biz sakiniz, sizin yüzünüzden fakiriz, biz sakiniz ama sizin yapmadıklarınız yüzünden başımıza gelmiş dertleri biliyor olmanızdan muzdaribiz. Madem biliyorsunuz, bildiğiniz halde başımıza bu kadar derdin niçin geldiğini konuşuyoruz."

"BUNLARI YAPMASINI YAKIŞTIRDIKLARINIZIN LİSTESİNİ ALABİLİR MİYİZ?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, fon skandalına karışanlarla ilgili, "Umulmadık kişiler" dediğini aktaran Yavuz Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Bunu demesi bende şöyle bir duygu oluşturdu, Cumhurbaşkanımıza diyorum ki, görünüyor ki yani bunu yapmayı kendisine yakıştıramadığınız adamlar var. Yani bu alçaklığı, bu dolandırıcılığı, bu kalitesizliği, bu haysiyetsizliği yaptı diye bunu hiç yakıştıramadım dediğiniz. Peki bunları yapmasını yakıştırdıklarınızın listesini alabilir miyiz?

Anladık ki fon listesini açıklamayacaksınız ama şunu istiyoruz: Bu alçaklığı yapsa yapsa bunlar yapardı dediklerinizin listesini alabilir miyiz? Borsada 4,5 milyon mağdur var. Borsaya da şöyle davranıyorlar: 'Nasıl olsa çıkacak!' Bu milletin canı çıktı, şimdi değeri düşmüş olabilir, 'Nasıl olsa çıkacak' diye onu zarardan saymıyorlar. Bir gün nasıl olsa yükselecek diye memleket mi yönetilir? Ailelerle beraber 15 milyon! 15 milyon insanın mağduriyetine böyle cümle kurulur mu? Yani içimizde gezmekte olan bu azgınların kim olduğunu bilmeye hakkımız yok mu bizim?

"VERGİ YÜZSÜZLERİNİ AÇIKLIYORSUNUZ, FON YÜZSÜZLERİNİ DE AÇIKLAYIN"

Vergi yüzsüzlerini açıklıyorsunuz mesela, bu fon yüzsüzlerini de açıklayın. Açıklayın da bir fon yüzsüzlerini görelim, makamını, mevkisini milletin parasını çalmak için kullanan yüzsüzleri de görelim. Yani siz 3Y'yi çözecektiniz, çözemediniz, bir tane daha var şimdi sorumluluğunuz: Yeni bir 'Y' yüzleşme! Eğer yüzleşmeyi başaramazsanız hissenize bu kez başka bir 'Y' yüzsüzlük kalacak.

Dolayısıyla bu Y'lerle uğraşmaktan vazgeçin, işinize bakın. Memlekette önümüzdeki dönem sorumluluklarınızı size hatırlattığımız bu süreci, şeffaflaşmanın, hesap vermenin, denetimin, sistemi yeniden inşa etmenin imkanlarına çevirelim. Bu fon rezaletinden, bütün bu olandan bitenden şöyle bir ders çıkaralım.

"BUNLAR NÖBET DEĞİŞİMİNİN EN BÜYÜK ALAMETLERİDİR"

'Muhtar bile olamaz' denirken millet sizi başbakan, cumhurbaşkanı yaptı; devletin 24 yıldır kudretini size milletiniz veriyor. Şimdi siz milletinizin oylarını umursamadan, devletin sizde emanet olduğunu unutarak, devletin yönetiminin size bir mukaddes emanet olarak verildiğini unutarak, kendi babanızın malı sayıp 'Bize gelirseniz kurtulursunuz, bize gelirseniz aklanırsınız, bize gelirseniz yargılanmazsanız, bize gelmezseniz hizmet yapamazsınız, imkan bulamazsınız, para bulamazsınız, kredi bulamazsınız' diyorsunuz. Böyle devlet mi yönetilir? Bu tür beyanatların hepsi siyaseten bir devir-teslim zamanının beyanatlarıdır. Bu, 'Milletimizden koptuk, değerlerimizi unuttuk, yola çıktığımız hassasiyetleri artık umursamadan siyaset yapıyoruz' demektir; bunlar nöbet değişiminin en büyük alametleridir, devir-teslim zamanı geliyor demektir."

"SEÇMEN AK PARTİ'DEN KOPTU"

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, seçim tarihiyle ilgili hükümetin sıkışık olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Ağıralioğlu, "Piyasayı yönetmeleri lazım, memnuniyetsizliği yönetmeleri lazım. Emeklinin kızgınlığını görüyorlar, esnaf feryat figan bağırıyor, iş adamı bağırıyor, alım gücü düşmüş herkes bağırıyor, çiftçi bağırıyor: 'Girdi maliyetlerimiz dört kat artmış, verdiğiniz fiyatlara bakın, utanmıyor musunuz?' diyor, 'Ne oluyor arkadaş?' diye bağırıyorlar" dedi.

Ülkede büyük bir memnuniyetsizlik bulunduğunu söyleyen Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Seçmen AK Parti'den kopacak, koptu görünüyor. Anketlerde o kararsızlara dağılanı, sessiz seçmen olarak duran seçmeni anket şirketleri AK Parti'ye veriyorlar. Diyelim AK Parti, yüzde 20 çıkıyor, yüzde 35 yazıyorlar, göreceğiz onu. Yani o 35'i, 38'i, 40'ı araştırma şirketleri neye dayanarak öyle dağıtıyorlar, göreceğiz onu. Çoka çok veriyorlar, birinci partiye çok veriyorlar; birinci parti kararsızlardan en az oy alacak. 2002 fırtınası geliyor, 2001 yılındayız şu anda biz. 2002'de nasıl bir millet iradesi varsa ben şu anda öyle bir tsunami görüyorum."

Kaynak: ANKA