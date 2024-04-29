Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü kaza yaptı, 2 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bir yolcu otobüsü bariyere çarptı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken diğer yolcular başka bir otobüse aktarıldı. Otoyolun Ankara istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyere çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Balıkesir istikametine giden şehirler arası otobüs firmasına ait M.O. idaresindeki 16 ABS 148 plakalı yolcu otobüsü, otoyolun Gebze geçişi gişeler mevkisinde bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken araçtaki diğer yolcular firmaya ait başka bir otobüse aktarıldı.
Yolculardan Haktan Orak, AA muhabirine, Balıkesir'e giderken otobüsün bariyerlere çarptığını belirterek, "Verilmiş sadakamız varmış, Allah beterinden korusun." dedi.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.