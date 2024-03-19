Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan tankerin sürücüsü yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazada, bir tankerin tıra çarpması sonucu tankerin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tıra çarpan tankerin sürücüsü yaralandı.
S.T. idaresindeki 35 KA 8177 plakalı tanker, otoyolun Ankara istikametinde Kaynaşlı mevkisinde önünde seyreden F.A. yönetimindeki 68 AAT 151 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan tanker sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.