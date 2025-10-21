Anadolu Ajansı, 'Türkiye'nin En Mutlu İş Yeri' Ödülünü Kazandı

Anadolu Ajansı (AA), insan odaklı iş yaklaşımı nedeniyle Happy Place to Work (HPTW) tarafından medya sektöründe " Türkiye'nin En Mutlu İş Yeri" ödülüne layık görüldü.

Divan Kuruçeşme'de, Elvan Odabaşı ve Kerem Dündar'ın sunuculuğunda gerçekleştirilen ödül töreninde, şirket temsilcileri ödüllerini Happy Place to Work MENA Bölge Müdürü Prof. Dr. Türker Baş'ın elinden aldı.

AA'nın çalışan memnuniyeti alanındaki başarılı uygulamaları sebebiyle değer görüldüğü ödül, AA İnsan Kaynakları ve Değişim Yönetimi Direktörü Gülistan Mollamehmetoğlu'na takdim edildi.

Ödüle ilişkin AA muhabirine konuşan Mollamehmetoğlu, "Emeklerimizin, insan odaklı yaklaşımımızın Anadolu Ajansı'ndaki çıktısı olarak bu ödülü kazandığımız için çok heyecanlıyım. Tüm yöneticilerimizin ve ekibimizin yaklaşımlarının insan odaklı olmasıyla bu ödülü kazanmış olduk." dedi.

Ödülü, Türkiye'de medya sektörünün en önde gelen şirketi olduklarının bir teyidi olarak değerlendirdiklerini ifade eden Mollamehmetoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu Ajansında oturtmak istediğimiz yaklaşım insan odaklı ve çalışma arkadaşlarımızı önceliklendiren bir yaklaşımdı. Biz de bu minvalde hem kendi ekibimiz hem de ajans genelinde birim yöneticilerimizin çalışma arkadaşlarımızı ön plana çıkarmayı teşvik etmelerini ve taltif etmelerini önemsiyoruz. İletişim stratejisi olarak da her zaman çalışma arkadaşlarımızın geri bildirimler vermelerini önemsiyoruz. Ekip başarısı demek, yöneticinin başarısı demek. Bu minvalde de gerçekten bu ödülle birlikte bunun başarıya giden bir anahtar olduğunu düşünüyorum."

Daha önce çalışan deneyimini değerlendirmek ve iş yeri mutluluğunu ölçmek amacıyla 23 ülkede faaliyet gösteren ve 16 ülkede aktif temsilciliği bulunan Happy Place to Work şirketinin yürüttüğü Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri Araştırması'na katılan AA, "Çok İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası" almaya hak kazanmış ve " Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri" listesine aday olmuştu.

AA, şirket tarafından yayımlanan "2025 Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri" listesine girerek, medya sektöründe " Türkiye'nin En Mutlu İş Yeri" unvanını almıştı.

Şirketlerin çalışanlarına sağladığı iş deneyimine göre akredite edildiği bir sertifika ve ödül programı sunan Happy Place to Work şirketinin 23 ülkede faaliyet gösteren ve 16 ülkede aktif temsilciliği bulunuyor.

"2025 Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri" listesine giren diğer şirketler arasında Bim Birleşik Mağazalar, Migros, Turkish Airlines, TUSAŞ, Gratis, Metro, Özdilek Holding, TEI TUSAŞ Motor Sanayii, Türkiye Finans Katılım Bankası, Penti, Doğanlar Mobilya Grubu, Orka Holding, Ülker, Divan, Anadolu Sigorta, Softtech, Türk Tuborg, Atasun Optik, Dürümle, Dias Teknoloji, Çimsa, Medical Point Hastanesi, Lila Kağıt, Çimentaş, D'S Damat, Damat Tween, Yatsan, Pfizer, TurkNet, Teksan, Nesibe Aydın Okulları, Multinet Up, Ekol Baz (Ekol Sağlık), Mais, Polinas, CeyBer, Doğuş Teknoloji, Arteche, Talay Lojistik, Aytemiz, IQVIA, Kimpur, İşNet, Magna Seating, Toyota Türkiye, AlbarakaTech Global, Magdeburger Sigorta, Sipay, Duymer, P.I. Works, İSDS Güvenlik, SİF İş Makinaları, Turkuaz Sağlık, Autorola, Poliport, SESTEK, Turkish Fuel Services, Kidzania, Polisan Kimya, UPT, Johnson & Johnson-MedTech Türkiye, Hürriyet Tütün Mamulleri, Parafinans Faktoring, Gini Talent, Artsana Chicco, Prodea, Kale Care, Next4biz, Evam, NGTech, Elekse, Senkron Tech, Vesa Danışmanlık, Polisan Yapıkim, TeamPro, Artı İletişim Yönetimi, Reed, Acun Medya Akademi, BosphorusISS, Rubikpara, Trustnet ve Pandastic Studio yer alıyor.