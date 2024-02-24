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Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nden Türk Müziği Konseri

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Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Klasikten Caz'a Türk Müziği Motifleri ve Ritimleri' konseri, Türk ve Hollandalı müzikseverler tarafından ilgiyle dinlendi. Konserde Türk ve yabancı bestecilerin eserleri yer aldı.

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Hollanda-Türkiye İş Gücü Anlaşması'nın imzalanmasının 60'ıncı yıl dönümü için özel olarak düzenlenen "Klasikten Caz'a Türk Müziği Motifleri ve Ritimleri" konserini çok sayıda Türk ve Hollandalı müziksever dinledi.

Konsere Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Almanya'nın Amsterdam Başkonsolosu Frank Urbschat, Türk Hava Yolları Amsterdam Müdürü Şerafettin Ekici'nin yanı sıra Hollanda'daki Türk toplumunun yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda Türk ve Hollandalı müziksever katıldı.

Konser öncesi katılımcılara selamlama konuşması yapan Ersoy, Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkilerde bu yılın çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bu yılı Hollanda-Türkiye dostluk anlaşmasının 100'üncü ve Hollanda-Türkiye İş Gücü Anlaşması'nın 60'ıncı yıl dönümü olarak kutluyoruz." dedi.

Ersoy, Hollanda'ya gelen Türklerin burada sağladıkları iş gücünün yanı sıra Türk kültürü, sanatı ve müziğiyle de Hollanda toplumuna katkı sağladığını anlattı.

Konser sonrasında davetlilere hitap eden Büyükelçi Ünal ise ikili ilişkilerin öneminin giderek arttığını belirterek, Hollanda-Türkiye dostluk anlaşmasının 100'üncü ve Hollanda-Türkiye İş Gücü Anlaşması'nın 60'ıncı yılların özel anlamı olduğunu ifade etti.

YEE Amsterdam Müdürü Adil Akaltun ise müzik aracılığıyla kültürler arası köprü kurulmasını amaçladıklarını belirterek, "Konserde çalınan beste ve şarkıları, Hollanda'da doğmuş, eğitim almış ve müzik kariyerini burada sürdüren genç Türk müzisyenler tarafından Hollandalılara ve buradaki Türk toplumuna sunuyor olmamız çok önemlidir." dedi.

Klasik eserler ve caz eserleri içeren iki bölümden oluşan programda, Türk ve yabancı bestecilerin yanı sıra, Türk müziği konusunda geniş bilgi ve birikimine sahip Hollandalı besteci Theo Loevendie'nin yanı sıra Cemal Reşit Rey, Dave Brubeck, Özkan Manav ve Umut Veysel Demirtaş'ın eserleri de yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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