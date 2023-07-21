Amelebirliği'nin 100. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 2 Bin İşçi Alımı Müjdesi Verildi

Amelebirliği'nin 100'üncü yıl etkinlikleri çerçevesinde çeşitli kutlama programları düzenlendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 2 bin işçi alımı olacak" diye konuştu.

Valilik binasındaki törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Yusuf Yılmaz, Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel, TTK Genel Müdürü Vekili Muharrem Kiraz, GMIS Başkanı Hakan Yeşil, kamu kurum ve kuruluşları ve madenciler katıldı.

Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ise, "Netice itibariyle Amelebirliği; bir yandan çalışanların gücünü, emeğini ve haklarını koruyarak, işçilerin sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü bir konuma gelmelerini sağlarken; diğer yandan sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla Zonguldak ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya da devam etmektedir. Diğer yandan Cumhurbaşkanımızın takdirleri ve hukümetimizin gayretleri ile Bakanlık olarak yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerimizin çalışma şartlarında iyileştirmeler yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Hem ülke ekonomisine hem de bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayan hem de çalıştığı süreçte de madende şehit olmayı göze alan gayret eden başta şehitlerimize rahmet dileyerek ama çalışanlarımıza da kazasız belasız sağlık sıhhat dileyerek hayırlı çalışmalar temennisinde bulunuyorum" dedi.

Program halk oyunları gösterisi ile devam etti. Resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, programlar çerçevesinde Valilik, TTK ve GMİS'i ziyaret etti. TTK ziyaretinde işçi alımına ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Aydın, "Cumhurbaşkanımızın müjdeyi verdi. 2 bin işçi alımı olacak. Türkiye'de son zamanlarda yaşadığımız deprem felaketi burada da yaşandığı gibi sel, su afetleri yaşandı. Orman yangınları yaşandı. Bunları dikkate alıyoruz. Cumhurbaşkanımız ne söz verdiyse gerçekleşmiştir. Onun da alt yapısı hazırlanıyor. En kısa sürede alt yapısının hazırlanması ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Şu anda bin+bin söz verdi. İleriki zamanlarda ihtiyaca binaen olabilir ama şu anda iki bin işçi sözü verildi. Şu anda Türkiye'nin yaşadığı şartlar EYT çok ciddi maliyetler, deprem bölgesiyle ilgili çok ciddi maliyetlerle ilgili karşı karşıya kaldık. Elbette durumun farkındayız. Bir defa vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek, gerek çalışan gerek emeklilerimizi ezdirmemek için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz" diye konuştu. - ZONGULDAK