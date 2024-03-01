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Amasya Ticaret İl Müdürlüğü Ramazan Ayı Öncesinde Fahiş Fiyat Denetimlerine Devam Ediyor

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Amasya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde, ürünlerin fiyatları, etiketlerdeki bilgiler ve fiyat değişimleri inceleniyor. Aykırılık tespit edilen durumlarda idari para cezaları uygulanacak.

Amasya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan ayı öncesinde, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerine devam ettiriyor.

Ekipler, özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi.

Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgilere baktı.

Bu denetimler sonucunda aykırılık tespit edildiği durumlarda, Ticaret Bakanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğünce gerçekleşen aykırılığa göre idari para cezaları uygulanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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