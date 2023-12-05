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Amasya İl Müftülüğü Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli Düzenledi

5 Aralık 2023 19:32 Son Güncelleme: 19:33 Abone Ol

Amasya İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konulu panel düzenlendi. İl Müftülüğünde düzenlenen panelde konuşan İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Hazreti Muhammed'in eşlerine davranışlarından örnekler vererek, İslam'ın kadına bakış açısından bahsetti. Ayvaz, programın hazırlanmasında emeği olan ve katılım sağlayanlara teşekkür etti.