Amasya'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Puslu" ile bir otomobilde yapılan aramada, 35 gram sentetik uyuşturucu, 124 uyuşturucu hap, 14 hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.