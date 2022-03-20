Amasya'da tırın refüje çarpması sonucu trafik aksadı
AA - Tevfik Öztürk - Güncel
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Amasya'nın Taşova ilçesinde refüje çarparak durabilen tır, trafiğin aksamasına neden oldu.
TAŞOVA, AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde refüje çarparak durabilen tır, trafiğin aksamasına neden oldu.
Taşova'da Amasya'ya giden Mehmet İnanç yönetimindeki 04 D 4675 plakalı tır, kar yağışının etkili olduğu bölgede kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kaza nedeniyle Taşova- Amasya kara yolunun Amasya istikameti trafiğe kapandı.
Uzun araç kuyrukları oluşan yol, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu trafiğe açıldı.
AA / Tevfik Öztürk - Güncel