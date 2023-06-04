Amasya'da Sağanak Yağış Ana Caddeleri Sular Altında Bıraktı

Amasya'da kuvvetli sağanak yağışın ardından kent merkezinde bulunan ana caddeler yağmur sularına teslim oldu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, zemin katlardaki ev ve işyerlerini su bastı. Belediye ekipleri su baskınlarına müdahale etti.

AMASYA'da kuvvetli sağanak yağışın ardından kent merkezinde bulunan ana caddeler yağmur sularına teslim oldu.

Yurdu etkisi altına alan sağanak yağış Amasya'da da etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte ana caddeler yağmur sularıyla doldu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar zor durumda kaldı. Zemin katlardaki ev ve işyerlerini su bastı. Belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine su baskınlarına müdahale etti. Yaklaşık 20 dakika aralıksız yağan yağmur adeta hayatı felç etti. (DHA)